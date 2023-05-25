لن يصعد المسرح .. الموسيقيين تتوعد ويجز | وتهدد الشركة الراعية بعقوبات قاسية

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل أزمة مؤدي الراب ويجز مع النقابة ومنعه من إحياء حفل غنائي بساحة المنارة في التجمع الخامس يوم 28 يوليو المقبل.

وناشد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مؤدي الراب ويجز بضرورة الحضور إلى مقر النقابة لتسوية الأمور القانونية وتوقيع الإقرار مثل بقية مغني الراب والأداء الصوتي وتسديد قيمة تجديد التصريح، مضيفا: ويجز لن يصعد إلى المسرح وإذا حدث خلاف ذلك ستكون هناك عقوبات على الشركة الراعية وسنمنع التعامل معها".

تابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، لم نصدر أي تصريح بشأن السماح له بالغناء حتى هذه اللحظة، موضحا أن قيمة رسوم الحفل 200 ألف جنيه بشكل مبدئي، وفي حالة الامتناع عن السداد وعدم تجديد التصريح سنحصل على 20% من قيمة عقد الحفل.

