جهاد جريشة يكشف مدى صحة ركلة جزاء إنبي أمام فيوتشر

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن نادر قمر الدولة حكم لقاء فيوتشر وانبي، قراره صحيح باحتساب ركلة جزاء للفريق البترولي بعد العودة إلى تقنية الفار.

وقال جريشة في تصريحات تليفزيونية: استدعاء الفار للحكم لمشاهدة لعبة ركلة الجزاء قرار صحيح، والأحداث صعبة للغاية داخل المستطيل الأخضر ونادر قمر الدولة لم يرى اللعبة.

وأضاف: قرار الحكم باحتساب الكرة ركلة جزاء صحيح لأنها لمست يد أحد لاعبي فيوتشر.

وواصل: الضغوط العصبية في المباراة بسبب خطأ الحكم في احتساب هدف فيوتشر، لذلك زاد الضغط بشدة على نادر قمر الدولة.

وكان فريق إنبي قد نجح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك عقب انتصاره على نظيره فيوتشر، بنتيجة 6-5، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من اللقاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.