رد غاضب من المدير الرياضي لـ فيوتشر بعد طرده في لقاء إنبي

أبدى عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، غضبه الشديد من طرده خلال لقاء إنبي وفيوتشر، بدور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس مصر، في اللقاء الذي شهد انتصار الفريق البترولي على فيوتشر بركلات الجزاء، وتأهله لربع النهائي.

وقال السقا في تصريحات خاصة عبر قناة أون تايم سبورتس: مندهش للغاية من العديد من قرارات حكم اللقاء، والتحكيم المصري بحاجة ملحة للتطور بشكل سريع وعاجل على مستوى الملف التحكيمي.



وأضاف: غضبي واعتراضي على حكم اللقاء والذي تسبب في طردي، جاء بسبب سماح حكم المباراة بتوقف المباراة لمدة طويلة، بسبب انسحاب لاعبي إنبي بعد احتساب هدف فيوتشر، بالإضافة إلى توقف المباراة لمدة طويلة آخرى بسبب تعطل تقنية الفيديو.

وتابع: توقف المباراة لمدة طويلة، أدى إلى تهدئة لاعبي فيوتشر وانخفاض رتم المباراة، الأمر الذي تسبب بدوره أيضا في دخول لاعبي إنبي بشكل سريع في اللقاء، وعودتهم في نتيجة اللقاء، وهو الأمر الذي أراه غير عادل بكل تأكيد، وكان لزاما عليه ألا يسمح بتوقف المباراة كل هذه المدة.