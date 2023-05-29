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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حافية القدمين.. سمية الخشاب وسط الورود في ظهور مميز

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة، جالسة وسط الورود، مرتدية فستان باللون الأبيض وحافية القدمين، ونالت إطلالة سمية الخشاب إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

سمية الخشاب وعودتها للسينما

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أنها تعود إلى السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

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