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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. وصول سفينة حربية يابانية إلى كوريا الجنوبية.. تفاصيل

سفينة حربية
سفينة حربية

وصلت سفينة حربية يابانية تصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات بحرية متعددة الجنسيات لاعتراض أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن بحرية الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية يستعدون لإجراء مناورات بحرية لاعتراض أسلحة الدمار الشامل.

فيما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الإثنين، الاستعداد لتدمير أي صاروخ كوري شمالي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها قررت التحضير لتدمير أي صاروخ كوري شمالي، وذلك للرد على مخطط كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي.

وقالت رئاسة الوزراء اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي يعتبر انتهاكا للأمن القومي الياباني، ما يجعلها تستعد له.

وأكدت: "أن ما تقوم به كوريا الشمالية يعتبر انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي".

أسلحة الدمار الشامل إطلاق كوريا الشمالية الولايات المتحدة الامريكية الدفاع اليابانية

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