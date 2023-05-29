إسكان الشيوخ: الرئيس السيسى أطلق مشروعات قومية عملاقة لم تشهدها سيناء من قبل

أعلن النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اتفاقه التام مع تصريحات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التى أكد فيها الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لعملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل مؤكداً أن المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى سيناء غير مسبوقة على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان.



وأشاد " أبو حرب " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة وذلك بمتابعة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد كبير من الوزارات المعنية بالدولة معلناً اتفاقه مع اللواء هشام آمنة فى توجيه الشكر للرئيس السيسي الذي أطلق عملية التنمية في شمال سيناء على الرغم من الظروف والتحديات التي كانت تمر بها المحافظة وتقديم الشكر أيضاً للقوات المسلحة المصرية التي نفذت عددا كبيرا من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة والتي أسهمت في توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء .

واعتبر النائب فايز أبو حرب إشادة وزير التنمية المحلية بالدور الذي يقوم به أبناء شمال سيناء في دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية وتأكيده على أهمية الدور الذي يقوم به العاملون بالجهاز التنفيذي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى إشادته بدور السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في دعم ومساندة جهود المحافظة بما يحقق مصالح المواطنين من أبناء شمال سيناء بمثابة وسام شرف لكل أبناء وجماهير سيناء الحبيبة.



كما أشاد النائب فايز أبو حرب بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع في ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.



وأوضح اللواء هشام آمنة أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، مضيفاً أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق.



تجدر الإشارة الى أن تصريحات وزير التنمية المحلية جاءت الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارتين والسكرتير العام للمحافظة .



وكان وزير التنمية المحلية أن حجم المشروعات التي نفذتها الدولة في محافظة شمال سيناء منذ عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢ بلغت حوالي ٣١ مليار جنيه حيث تم تنفيذ ٩٠٤ مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي، مضيفاً أنه جار تنفيذ حوالي ٢٦٢ مشروعا في عدد كبير من المجالات الأساسية وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي ٥٨ مليار جنيه .



وشهد الاجتماع كذلك استعراضاً لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعاميين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية ، كما عرض محافظ شمال سيناء عددا من المشروعات المنفذة في المحافظة في عهد الرئيس السيسي، وعددا من المطالب الخاصة بالمحافظة والتي تمس احتياجات المواطنين