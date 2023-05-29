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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر هجرس: الناس بتشبهنى بـ عمر الشريف وأتمنى تقديم مسيرته

صدى البلد

قال الفنان تامر هجرس عن خلافه مع الفنان محمد رمضان بفيلم الديزل، إنه لم يكن مقتنع بالفيلم  ودوري فيه ولكني وافقت علي المشاركة بسبب محمد رمضان وكريم السبكي والحاج أحمد.

 

وأضاف هجرس خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة:" لم أتقاض أجرا عن المشاركة في الفيلم، ووجه الخلاف أني كنت شايف ان كان ممكن يستخدمنى أحسن من كده، وأن يكون دورا أفضل.

وتابع هجرس أنا ورمضان أصحاب وبنتقابل ونخرج ونتصور مع بعض ومفيش أى خلاف بيننا، وعن الفنانة يسرا  أجاب هجرس من أعز اصدقائي وأنا بيني وبينها كيميا خاصة جدا وبالأخص ظهر فى مسلسل لقاء خاص.

وأضاف هجرس:" أتمنى تقديم  مسيرة عمر الشريف  وبعض الناس ترى أن صوتي قريب منه وأنا أعشقه وعندما عرض فيلم “بركان الغضب”الناس شبهتنى بيه، واتعرفت عليه وأصبحنا أصدقاء وكنا بنسهر مع بعض وبيحكي لى قصص خاصة جدا ، و أنا مش مصدق نفسي أن عمر الشريف بيحكي لي أنا أعلى الكلام ده.

يذكر أن اخر أعمال تامر هجرس فيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانة ليلى علوى و بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

الاعلامي دكتور عمرو الليثي الفنان محمد رمضان الفنان تامر هجرس الفنانة ليلى علوى تامر هجرس

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