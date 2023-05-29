10 ساعات لإجراء عملية جراحية.. تامر هجرس يكشف تفاصيل مرضه

قال الفنان تامر هجرس، إنه تعرض لحادث أثناء قيامه بإحدى الأنشطة الترفيهية منذ زمن، موضحاً "كنت بلعب لعبة زي التسلق علي الحبل كده ووقعت من فوق ٢٥ متر علي صخرة وأيديا اتعوروا وبقيوا علي العضم .. وبعدها بـ ١٥ سنة وقعت علي صخرة وحصل شرخ في عظمة بين الفقرات".

وأضاف "تامر هجرس" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن بعد الحادثة الأخيرة استوجب عليه الدخول لغرفة العمليات حتى لا يحدث له شلل في قدمه، وبالفعل قام بإجراء عملية جراحية في ألمانيا لمدة ١٠ ساعات كاملة.

وتابع تامر هجرس، أن من المفترض أن تكون وقت العملية ٣ ساعات فقط ولكن استغرقت هذا الوقت نظراً لأن قدميه كانت تنزف الكثير من الدماء خلال إجراء العملية.