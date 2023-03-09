تامر هجرس: أحب قراءة القرآن على البحر

كشفت تامر هجرس عن حبه الشديد للمناطق الساحلية وتواجدها بها معظم أوقات السنة.

وقال انه يحب التأمل على ضفاف البحار وذلك بقراءة القران الكريم، مؤكدا:"بحب اتواجد في مناطق فيها بحر مثل الساحل وشرم الشيخ والجونة، وبحب هذه المناطق جدا ومعظم وقتي فيها للتأمل على البحر».

وتابع:"بالنسبالي (المديتيشن) التأمل اني اقرأ القران على البحر، وبحاول اعمل خير كتير، وفي حاجات ودعوات واشياء للخير مش عايز اتكلم عنها، ولكن انا مش ملاك أنا فيا عيوب كتير جدا، والمطلوب أن الانسان يسب نفسه كل يوم 10 دقايق يتأمل فيهم.

انتهى الفنان تامر هجرس من تصوير دوره فى فيلم " شوجر دادى" الذى قد تم تصويره فى عدة مناطق متفرقة فيما بين سهل حشيش و الغردقة.



و عن العمل قال تامر: "يدور الفيلم فى إطار كوميدى حيث تقع إحدى العائلات فى بعض المشاكل وأجسد خلاله دور مالك لفندق فى سويسرا و اتقابل معهم فى أحد الفنادق بالغردقة خلال قضائى إجازة فأتعرف عليهم و تحدث فيما بيننا مغامرات كوميدية ".

فيلم " شوجر دادى" بطولة ليلى علوى و تامر هجرس و بيومى فؤاد و حمدى الميرغنى و فرح الزاهد و مروة الغيطى و مصطفى غريب من تأليف لؤى السيد و اخراج محمود كريم.

