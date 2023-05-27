بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته.

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وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ كشف في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم للاطمئنان على حالته الصحية ".