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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني: الزمالك ينفي وجود مستحقات لـ فرجاني ساسي

ساسي
ساسي

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق إن فرجاني ساسي اللاعب التونسي المحترف فى الدورى القطرى خلال الوقت الحالي عبر نادي الدحيل موقفه غير واضح بسبب حديثه عن مستحقاته بجانب النفي من نادي الزمالك.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامجه: "نادي الزمالك فى شهر مارس الماضي وتحديدا يوم 28 أصدر بيان رسمي يفيد أن فرجاني ساسي ليس لديه أموال وأن المحكمة الرياضية أكدت أن اللاعب التونسي ليس لديه أى مستحقات.

وأضاف عبد الغني:" مصادر داخل نادي الزمالك تؤكد أن فرجاني ساسي ليس له أى أموال.

ويتواجد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري  حاليا في مصر، حيث حرص على زيارة نادي الزمالك وزملائه السابقين.

فرجاني ساسي ساسي الدحيل الزمالك نادي الزمالك

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