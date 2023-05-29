صناعة النواب تطالب بوضع خطة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج وحل مشكلاته

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب النواب بعقد اجتماع مشترك بحضور وزراء الصناعة و المالية و قطاع الأعمال العام ونائب رئيس البنك المركزي لبحث توفير الاعتمادات المالية و توفير مستلزمات الانتاج لصناعة الغزل والنسيج.

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستعرض النائب طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير المالية بشأن عدم اتخاذ الإجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج .



وقال النائب محمد عبد العزيز "يعاني العاملون في مجال صناعة الغزل والنسيج من مجموعة المشكلات التي تؤدي إلى تدهور هذه الصناعة الهامة، مضيفا" تاريخيا مصر كانت دولة رائدة في هذا المجال.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز خلال اجتماع اللجنة " يفاجئ العاملون في هذه الصناعة بدخول كميات من مخرجات هذه الصناعة " مستوردة " دون دفع الرسوم أو الجمارك المقررة قانونا مما يهدد المنتج المحلي، كما يعاني هذا القطاع من صعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.

و أوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماع مشترك في لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور وزراء الصناعة و المالية و قطاع الأعمال العام ،ونائب رئيس البنك المركزي لبحث توفير الاعتمادات المالية من النقد الأجنبي لتوفير مستلزمات الانتاج لصناعة الغزل والنسيج.

واوصت اللجنة بضرورة وضع خطة قومية تشمل خريطة الاحتياجات ، والتحديات من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج وحل مشكلاتها.

و شملت التوصيات الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على حل مشكلة عملية توفيق الأوضاع للحاصلين على تراخيص قديمة لمصانعهم من المحليات لحين استخراج الترخيص الجديد من هيئة التنمية الصناعية بما يضمن حصولهم على سعر الكهرباء للمنشئات المرخصة بمجرد تقديم أوراق توفيق الأوضاع.

وشملت التوصيات ضرورة مراقبة الواردات بحيث يكون الاستيراد من مستلزمات الانتاج مكافئا للطاقة الاستيعابية للمصنع وفقا للسجل الصناعي، وأخذ استهلاك الكهرباء كمؤشر لمحاصرة المهربين ، استمرار متابعة لجنة الصناعة للخطوات التي تتخذها الحكومة لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج.