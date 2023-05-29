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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الاثنين 29_5_2023| فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 29_5_2023،  في  برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

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بسبب اتفاق سقف الدين.. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

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أسعار الذهب في مصر اليوم 29-5-2023

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، كما يشهد الذهب تذبذب كبير في أسعاره.
 

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2750 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2000 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18800 جنيها.


أسعار مصنعية الذهب في مصر


وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

 

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