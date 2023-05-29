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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال النصف الأول من العام ..

"الغردقة وشرم الشيخ" يسجلان أعلى معدل تشغيل بالمطارات السياحية

المطارات المصرية
المطارات المصرية

شهد كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي ، حيث استقبل مطار الغردقة الدولى ما يقرب من  3 ملايين و250 ألف راكب بإجمالي 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي ، هذا وقد شهد مطار شرم الشيخ الدولى 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الحالية لاستقبال الموسم الصيفي لهذا العام، وفي ضوء الزيادة الملحوظة التي تشهدها المطارات بمناطق الجذب السياحي المصري.

وفي نفس السياق، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي ضيوف المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقية البالغ عددهم ٤٠٠٠ مشارك من حوالي ٨١ دولة من كبار رجال الأعمال و شركاء التنمية الأفارقة. حيث جاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات فى افريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين وذلك وفقاً للتقرير السنوى الذى أصدره المجلس الدولي للمطارات « ACI» حول أداء صناعة الطيران فى إفريقيا خلال عام 2022 وهو ما يعد إنجازاً لقطاع الطيران.

هذا وقد حصل مطار الغردقة الدولي على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التى أصدرها المجلس الدولي للمطارات ACI  ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب.وفقا للأعداد المتزايدة للركاب والذي يؤكد حصول الراكب على أفضل تجربة سفر من مطار الغردقة بما يتماشى مع أعمال التطوير بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بطاقة تستوعب ٧,٥ مليون راكب سنويًا لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار ١٣ مليون راكب سنوياً للقضاء تمامًا على أي تكدس أو ازدحام، وكذلك إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول ٤ كم موازى للمدرج الحالي لخدمة أحدث الطائرات.

جدير بالذكر أن، مطار الغردقة قد شهد طفرة قوية في أعداد الركاب بحصوله على المركز الأول على مستوى المطارات في عدد الركاب والطائرات للشهر الثالث على التوالي بعد أن نجح في تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الي نجاحه في اعتماد و تجديد شهادة اعتماد الأيزو 9001-2015 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وتعليمات سلطة الطيران المدني المصري ECAA .

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