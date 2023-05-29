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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: السياسة الخارجية تؤكد ثوابت مصر في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي والتي قدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان تبرهن ثوابت السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة المصرية لحل القضايا العربية والإفريقية.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي  ناقشت  جميع الطرق المتاحة لوقف التصعيد في السودان الشقيق، فضلا عن محاولات التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة جاءت من أجل وضع رؤى لمحاولة التوصل لحل للأوضاع في السودان سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، مؤكدا أن الهدف من القمة خفض التصعيد في البلاد ومحاولة التوصل لحل لوقف النزاع داخل الأراضي السودانية.

وتابع النائب عمرو القطامي: الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي السودانية، مؤكدا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي  أكدت على ثوابت الدولة المصرية في عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

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