صحف الإمارات| مساعدات جديدة من الهلال الأحمر للسودانيين.. وفوز أردوغان بولاية جديدة لتركيا

" الهلال” يقدم حزمة جديدة من المساعدات للسودانيين في تشاد

أردوغان يفوز برئاسة تركيا للمرة الثالثة على التوالي

استنفار ياباني.. كوريا الجنوبية تدعو الشمالية لإلغاء إطلاق قمر صناعي

بسبب تصريحه.. السيناتور الأمريكي غراهام على قائمة المطلوبين لروسيا

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الإثنين بعدة أحداث محلية وعالمية.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية، المساعدات الإنسانية للسودانيين ، حيث تسير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جسراً جوياً إلى مطار أبشي غربي تشاد، وذلك لنقل حزمة جديدة من المساعدات، للحد من التداعيات الإنسانية على السودانيين الذين تأثروا من الأحداث والتطورات في السودان، وقاموا بعبر الحدود إلى تشاد المجاورة.

وتتضمن المساعدات كميات من الاحتياجات الإنسانية المتنوعة، والتي تأتي استمرارا للبرنامج الإغاثي الذي بدأته الهيئة منذ تفاقم الأوضاع على الساحة السودانية.

وأكد الهلال الأحمر أنه ينسق مساعداته وفقا لمتطلبات كل مرحلة، ويتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية .

وقالت هيئة الهلال الاحمر في بيان لها إن جهودها في هذا الصدد مستمرة من أجل تحسين الظروف الإستثنائية للمتأثرين، والتزاما بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء في السودان، وتعزيزا لمبادراتها المتواصلة في مختلف المجالات التنموية على الساحة السودانية التي توليها اهتماما كبيرا.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم، اعلان الرئيس رجب طيب اردوغان رئيسا لتركيا، حيث أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، امس الأحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم "الأحد"، مع أنصاره بفوزه رسميا بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وجاء في صحيفة الخليج تحذير كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية، حيث طالبت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، جارتها الشمالية بالتراجع عن خطتها لإطلاق قمر صناعي، بعد إعلان بيونج يانج خطتها لإطلاق قمر صناعي خلال الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، حذرت سول اليوم الاثنين "بشدة" من خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي في الأسابيع المقبلة، متعهدة بجعل بيونج يانج تدفع الثمن إذا مضت قدمًا في الإطلاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيول ليم سو سوك في بيان "نحذر بشدة من إعلان كوريا الشمالية عن أعمال استفزازية تهدد السلام الإقليمي ونحثها على التراجع الفوري لخطة الإطلاق غير القانونية".

وكانت وكالة أنباء "كيودو اليابانية" أعلنت في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أبلغت الحكومة اليابانية بخطتها لإنشاء منطقة بحرية خطرة خلال الفترة المذكورة، بسبب خطتها لإطلاق قمر صناعي، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النظام الكوري الشمالي لوضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره.

كما أبلغت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الصناعي، بحسب الإذاعة اليابانية NHK.

وافادت نفس الصحيفة بأحدث ردود الأفعال علي السيناتور الأمريكي الذي استفز موسكو، ووضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين.

وحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ضمت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية ليندسي جراهام مطلوبًا بموجب القانون الجنائي"، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وشكك جراهام في الانتقادات الروسية لدعمه لأوكرانيا أمس الأحد، مشيدًا بروح الأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي بمساعدة واشنطن.