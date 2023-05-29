موعد نتيجة الإعدادية في البحر الأحمر

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن انتهاء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأشار إلى أن مرحلة المراجعة للدرجات قد بدأت بواسطة مسؤولي الكنترول، متوقعًا أن يتم اعتماد النتائج في نهاية الأسبوع الحالي بواسطة محافظ البحر الأحمر.

كما أوضح أن النتائج في الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية ستكون أفضل من الفصل الدراسي الأول.

وأكد منير أهمية الدقة والشفافية في عملية تصحيح ورصد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وحث على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة العاملين والمشاركين في عمليات الكنترول، وأهمية عدم إحضار الهواتف المحمولة داخل اللجان، بالإضافة إلى الامتثال لتعليمات الأمن.