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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة بعد نصف قرن.. إسرائيل ترفع السرية عن آلاف الوثائق حول حرب أكتوبر

صدى البلد

أطلق أرشيف الجيش الاسرائيلي  بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر ، 
موقعا كبيرا وشاملا عن تلك الحرب .

ويسمح هذا الموقع بالاطلاع على عشرات آلاف المستندات والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات وشهادات من الحرب ،وكشفت هذه المواد لأول مرة عن النقاط الرئيسية للثغرة الاستخباراتية التي سبقت وقوع القتال، والتي اطلعت عليها لجنة "أجرنت" من جانب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حينه الجنرال ايلي عزرا.

ووفقا لقناة "I24" أن الجمع الاستخباراتي من 6 أكتوبر عام 1973، كتب أنه:"يبدو لنا أنه يوجد تنسيق بالخطوات بين مصر وسوريا..جيوش مصر وسوريا جاهزة عمليا للحرب..الجيوش بالقرب من الحدود هي بقوة غير مسبوقة حتى اليوم..إن اتخذ قرار على المستوى الاستراتيجي بإطلاق حرب فإنهم سيتمكنون من ذلك على ضوء التجهيزات الحالية بدون الحاجة الى تجهيزات إضافية..من جانب، يمكننا الافتراض أن المستوى الاستراتيجي في مصر وسوريا على دراية بعدم وجود احتمال بالنجاح بذلك والمخاطر جراء ذلك، ومن جانب آخر، فإننا نشهد استعدادات عسكرية واسعة ولدينا معلومات عن اتجاه لإطلاق حرب على المدى الفوري".

كما أن يوميات العميد الإسرائيلي يوآل بن فورات حول فشل المخابرات وغياب الردع على الرغم من المؤشرات الكثيرة قد رأت النور لأول مرة، مثل شهادات أولية كشفت بعد سقوط موقع العسكري "حرمون".

وفي فقرة من يومياته، قال يوآل بن فورات: "وصلت برقية إلى الموساد بالفعل في الساعة 2:30 (قبل 36 ساعة من إطلاق النار) مشفرة بكلمات رمزية غامضة".

وأضاف: "كلمتان من داخلها كانت واضحة تماما: war imminent- حرب فورية. باستثناء الثلاثة (رئيس الموساد، رئيس هيئة الأركان، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية)- ولا أي شخص علم عن هذه المعلومة، لا رئيس الحكومة ولا وزير الأمن ولا رئيس هيئة الأركان".

بالإضافة إلى أن الموقع يكشف لأول مرة للجمهور عن ملفات أصلية بحجم كبير بما في ذلك 15301 صورة، و6085 مستند، و215 شريط فيديو، و40 تسجيل صوتي و169 خريطة، والقادرة على توضيح مشهد المعارك، واعتبارات ومداولات صناع القرار، أحداث دراماتيكية في القتال ولحظات صغيرة في حياة المحاربين.

 

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