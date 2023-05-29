برلمانية: المرأة تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي|فيديو

أكدت الدكتورة أيات الحداد عضو مجلس النواب، أن المرأة تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي، واستطاعت الحصول على معظم حقوقها، مضيفةً أنه ما ينقص المرأة هي حصولها على حقوقها المعنوية.

برلمانية: لا توجد قوانين تمنح المرأة حقوقها المعنوية



وأضافت" الحداد" أثناء استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي، أحمد حمدي، أنه لا توجد قوانين تمنح المرأة حقوقها المعنوية، بل المجتمع هو الذي يتوجب عليه إعطائها لها.



وتابعت: "الحقوق المعنوية للمرأة في أنها تسير بحرية في الشارع، و يتم النظر إليها بالفكر، و ليس بالملابس و المظهر"