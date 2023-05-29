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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسئول عن محطة وقود بالقاهرة يجمع البنزين لبيعه بالسوق السوداء

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محطة وقود الكائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92 من محطة الوقود محل عمله وإعادة بيعـــها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة ، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

وبمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع  بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة السوق السوداء المضبوطات المواد البترولية محطة الوقود مديرية امن القاهرة

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