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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب عرض نادي الرياض السعودي.. وقف باتريس كارتيرون .. اعرف السبب

كارتيرون
كارتيرون

أعلن اللاعب عمرو ربيع ياسين عن تهديد باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك السابق بالإيقاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب ربيع :"باتريس كارتيرون مهدد بالايقاف بسبب توقيعه على عرض تدريب ناد اماراتي ( عبر الايميل ) قبل توقيعه علي عرض نادي الرياض السعودي".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اللجنة الفنية بنادي الزمالك غير مقتنعة بقدرات الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وهناك اتجاه لرحيله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الإسم الأول هو الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق وينافسه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق وأهلي جدة الحالي، لتولي المهمة الفنية".

 

وأضاف أمير هشام: "ما يعيق تواجد موسيماني هو راتبه الضخم بالإضافة إلى العمولات التي تحصل عليها مويرا زوجته، فيما يرحب كارتيرون بالعودة.

باتريس كاتيرون

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