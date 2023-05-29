سلطان عمان يختتم زيارته لـ إيران بعد لقاء خامنئي

اختتم سلطان عمان هيثم بن طارق، زيارته الرسميّة إلى إيران، وذلك بعد لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية، صورتين لسلطان عمان وهو يتوجه إلى الطائرة الرئاسية لمغادرة إيران بعد زيارة لمدة يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

والتقى السلطان هيثم والوفد المرافق له، المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين.

وأصدر الجانبان الإيراني والعماني في ختام زيارة السلطان هيثم بيانًا أكدا فيه على اتفاقهما على إعداد وثيقة تعاون استراتيجي في مختلف المجالات، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وجاء في البيان: "طالب قادة إيران وعمان، المسؤولين الحكوميين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وثيقة التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وإرساء أسس هذه العلاقات واستمرارها والتوقيع عليها بطريقة تعزز التعاون والمصالح المتبادلة".