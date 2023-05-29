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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن فرص سقوط  الأمطار تقل وتنحصر فقط ببعض المناطق من جنوب مناطق سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وهي أمطار بين الخفيفة والمتوسطة، موضحة أن طقس اليوم المستقر مستمر حتى يوم الغد الثلاثاء ولكن مع يوم الأربعاء وبشكل تدريجي يحدث ارتفاعا بدرجات الحرارة والأجواء تعود مرة أخرى وتكون أجواء حارة وشديدة الحرارة.

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الرطوبة ترتفع| الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

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تجنبوا الشمس | الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأربعاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنه يجب على المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر فترات النهار، خصوصا وأن الأجواء الصيفية ستكون الأجواء السائدة الفترة المقبلة، وأقصى انخفاض بدرجات الحرارة يكون بين الـ30 درجة مئوية و31 درجة مئوية، وتكون الأجواء معتدلة، ولكن السمة الأساسية والطبيعية هي الاعتدال بدرجات الحرارة، ولذلك يجب الحذر خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يشعرنا بمزيد من الارتفاعات بدرجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

- القاهرة 31 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 20

- أكتوبر 32 - 21

- بنها 31 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار سقوط الأمطار امطار درجات الحرارة

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