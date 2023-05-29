تجنبوا الشمس | الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة، و استقرار في حالة الجو، بعد أن شهدت البلاد في الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن اليوم هناك انكسار لـ الموجة الحرة، وأن اليوم سيشهد انخفاض 3 درجات.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في الليل ستتراوح بين الـ 21 لـ 22، و المناطق الساحلية ستسجل بين 18 لـ 19 درجة، وأن الرياح المثيرة لـ الاتربة سيختفى اليوم.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنخفض اليوم، وأن حالة الجو ستستمر مستقرة للغد، ولكن من يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حرارة يوم الأربعاء، مطالبة المواطنين بعدم التعرض لـ اشعة الشمس المباشرة، و حذرت من فارق درجات الحرارة في النهار و المساء.