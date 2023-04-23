أمطار رعدية و رياح| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأن البلاد فى فترة الليل تشهد انخفاض فى درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولي، أن درجات الحرارة فى النهار حول المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد نشاط رياح، تجعل الجميع يشعر بـ انخفاض فى درجات الحرارة، فى الساعات المسائية، وأن هناك فرص لـ سقوط الأمطار ايضًا.

ولفتت إلى أن أمطار اليوم ستكون خفيفة و في بعض المناطق ستكون رعدية، وأن الأمطار ستكون على البحر الأحمر، وسيناء، وخليج السويس، وأن تلك الأمطار لن تكون مؤثرة على الحركة اليومية.

تحذير عاجل للمواطنين

ووجهت تحذير عاجل للمواطنين من تخفيف الملابس في فترة المساء، مؤكدة أن التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية فصل الربيع، وهو شهر 5 المقبل.