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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياح وأمطار وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

سيول
سيول

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك نشاط لـ الرياح يكون معه أتربة و رمال.

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أمطار رعدية وأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرياح سيكون معها أمطار رعدية، مختلفة الشدة من منطقة لـ آخري.

الأمطار قد تصل لـ السيول

 

ولفتت إلى أن الأمطار قد تصل لـ السيول في جنوب سيناء، ومنطقة خليج السويس و سلاسل جبال البحر الأحمر و من الغد سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، على العدد من المحافظات.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تستمر اليوم التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، وهناك حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المتوقع أن نشهد اليوم أمطارا رعدية في أغلب المناطق، ومع الأمطار الرعدية سيكون هناك إزالة للأتربة، وفي بعض المناطق سنشهد نشاطا للرياح، وستكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، وستسقط أمطار مختلفة الشدة مختلفة الشدة من منطقة لأخرى وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

 

درجات الحرارة اليوم، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 24 درجة
شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية الرياح السيول

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