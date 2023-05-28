أمطار رعدية وأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة التقلبات في حالة الجو، وأكدت أن اليوم هناك أمطار رعدية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة، و رياح وأتربة، ستأثر على مرضى الحساسية.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت أمس السبت نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما أدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن تستمر اليوم التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، وهناك حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المتوقع أن نشهد اليوم أمطارا رعدية في أغلب المناطق، ومع الأمطار الرعدية سيكون هناك إزالة للأتربة، وفي بعض المناطق سنشهد نشاطا للرياح، وستكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، وستسقط أمطار مختلفة الشدة مختلفة الشدة من منطقة لأخرى وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت أن هناك أمطار خفيفة ورعدية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، و أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس".



كما أكد الدكتور محمد على فيهم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغيير المناخ، أن البلاد الآن في الثلث الأخير من " بشنس"، وهو أحد الأشهر القبطية، وهذا الشهر يعتبر هو فترة الصيف الحقيقي وليس الصيف الفلكي.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن سقوط الأمطار فى فترة الصيف ، يعتبر من الأنماط غير الطبيعية، وغير اعتيادية، وأن المحاصيل الزراعية في مصر غير معتادة على مثل هذه الأجواء، و التغيرات المناخية، فمن الممكن أن يحدث بعض المشكلات لـ المحاصيل الزراعية، و سيقلب موازين الموسم الزراعي.



وأشار إلى أن الرياح الشديدة أثرت على محصول المانجة، وأن الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة، سينتج عنها تكون أملاح على الزراعات، وتحديدًا الفواكه، والتى تروى بـ التنقيط.



