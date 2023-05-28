عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية وأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة التقلبات في حالة الجو، وأكدت أن اليوم هناك أمطار رعدية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة، و رياح وأتربة، ستأثر على مرضى الحساسية.

txt

تحذير عاجل| مركز المناخ: سقوط أمطار غزيرة غدًا سيقلب موازين الموسم الزراعي

txt

الزراعة: سقوط الأمطار حاليًا ناتج عن التغيرات المناخية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت أمس السبت نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما أدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن تستمر اليوم التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، وهناك حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المتوقع أن نشهد اليوم أمطارا رعدية في أغلب المناطق، ومع الأمطار الرعدية سيكون هناك إزالة للأتربة، وفي بعض المناطق سنشهد نشاطا للرياح، وستكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، وستسقط أمطار مختلفة الشدة مختلفة الشدة من منطقة لأخرى وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

 

وأوضحت أن هناك أمطار خفيفة ورعدية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، و أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس".
 

كما أكد الدكتور محمد على فيهم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغيير المناخ، أن البلاد الآن في الثلث الأخير من  " بشنس"، وهو أحد الأشهر القبطية، وهذا الشهر يعتبر هو فترة الصيف الحقيقي وليس الصيف الفلكي.

 

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن سقوط الأمطار فى فترة الصيف ، يعتبر من الأنماط غير الطبيعية، وغير اعتيادية، وأن المحاصيل الزراعية في مصر غير معتادة على مثل هذه الأجواء، و التغيرات المناخية،  فمن الممكن أن يحدث بعض المشكلات لـ المحاصيل الزراعية، و سيقلب موازين الموسم الزراعي.


وأشار إلى أن الرياح الشديدة أثرت على محصول المانجة، وأن الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة، سينتج عنها تكون أملاح على الزراعات، وتحديدًا الفواكه، والتى تروى بـ التنقيط.


 

 

الأرصاد هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية امطار أمطار رعدية درجات الحرارة مرضى الحساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

ترشيحاتنا

تعرف على أهداف الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة تحقق قفزة في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ