الزراعة: سقوط الأمطار حاليًا ناتج عن التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد على فيهم مستشار وزير الزراعة و رئيس مركز معلومات تغيير المناخ، أن التغيرات المناخية، أصبح لها تأثير على مصر، ففي هذه الفترة سنشهد أمطارا مع ارتفاع درجات الحرارة، في نفس الوقت.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن سقوط الأمطار حاليًا ناتج عن التغيرات المناخية، وأن التغيرات المناخية في الخارج تكون فيضانات، و سيول، ولكن في مصر هناك أمطار في الصيف.

ولفت إلى أن التغير المناخي في مصر يكون عيارة عن :" ارتباك في الفصول، وأمطار في الصيف، وهناك أشياء غريبة في الجو".

وأشار إلى أن الصيف المقبل سيكون مرتفع الحرارة، وطالب من المزارعين بـ الالتزام بتعليمات الجمعيات الزراعية.