تحذير عاجل |الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

تشهد حالة الجو في الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن طقس البلاد في آخر ثلاث أيام مرتفع الحرارة، وهناك عاصفة ترابية تؤثر على مرضى الحساسية.

وفى هذا التقرير نستعرض حالة و الجو و درجات الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد:

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة التى تشهده البلاد، منذ عدة أيام، بسبب الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، أن درجة الحرارة بالقاهرة 33 ، وجنوب الصعيد ستصل لـ 43 درجة، فترة النهار.

ولفتت إلى أن الجميع سيشهد أجواء حارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى، و الوجه البحري، وأن حالة الجو فى فترة الليل ستكون 22 درجة، أن اليوم هناك نشاط للرياح بسرعات بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة، وأن نشاط الرياح سيكون معه أتربة، أن اليوم سيكون هناك أمطار خفيفة على مطروح وسيناء، وشمال الوجه البحري، وأن تلك الأمطار قد تكون رعدية على سيناء، و جنوب البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة غدًا سترفع، وأن الفترة المقبلة البلاد ستسجل أعلي درجات حرارة، على مدار الموسم، وطالبت بعدم التعرض لـ اشعة الشمس في فترة الظهيرة.





كما أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه: «من المتوقع أن نشهد اليومَ فرصا لسقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية، بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد».



وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى : «سنشعر بالأجواء الحارة خلال فترات النهار، وذلك على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاضا في درجات الحرارة».



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «درجات الحرارة الصغرى بدأت ترتفع وتكون ما بين 23 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وبالتالي فإن أجواء فترة الليل ستكون معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن نشهد اليومَ نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 و40 كيلو متر على الساعة، وتحديدا في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وسواحلنا الشمالية الغربية، وهذا النشاط سيكون مثيرا للرمال والأتربة وانخفاض في الرؤية الأفقية».

