عاصفة ترابية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم وغدًا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم ستشهد رياح مصاحبة لـ عاصفة ترابية، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن اليوم سيكون هناك أمطار في أغلب مناطق الجمهورية، وأن الأمطار ستختلف من منطقة لـ آخري، ولكن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة على الحركة اليومية.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة غدًا سترفع، وأن الفترة المقبلة البلاد ستسجل أعلي درجات حرارة، على مدار الموسم، وطالبت بعدم التعرض لـ اشعة الشمس في فترة الظهيرة.