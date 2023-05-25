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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد : ارتفاع نسب الرطوبة .. ودرجة الحرارة تصل لـ 43| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط للأتربة و الرمال المثارة، في نهاية الأسبوع الجاري، مضيفة أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ بداية هذا الأسبوع، و مستمر في الأسبوع القادم.

الأرصاد: نسب الرطوبة بدأت ترتفع عن الأسابيع الماضية


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن درجة الحرارة سوف تصل إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، يوم السبت القادم، مؤكدةً أن درجات الحرارة سوف تصل على محافظات جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية :"متوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم إلى 33 درجة مئوية، و تسود الأجواء الحارة في النهار، و لكن تحسنت درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تصل درجة حرارة الصغرى إلى 22 درجة مئوية"


وأشارت   عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن نسب الرطوبة بدأت ترتفع عن الأسابيع الماضية، و ذلك بسبب الإقتراب من فصل الصيف، و تكون نسبتها في النهار بين 25_25%، و فترات الليل تكون بين 75_85%.

 

الأرصاد درجات الحرارة نسب الرطوبة عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم

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