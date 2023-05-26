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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة التى تشهده البلاد، منذ عدة أيام، بسبب الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

 

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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن درجة الحرارة بالقاهرة 33 ، وجنوب الصعيد ستصل لـ 43 درجة، فترة النهار.

ولفتت إلى أن الجميع سيشهد أجواء حارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى، و الوجه البحري، وأن حالة الجو فى فترة الليل ستكون 22 درجة.

 

وأشارت إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح بسرعات بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة، وأن نشاط الرياح سيكون معه أتربة.

 

ولفتت إلى أن اليوم سيكون هناك أمطار خفيفة على مطروح وسيناء، وشمال الوجه البحري، وأن تلك الأمطار قد تكون رعدية على سيناء، و جنوب البحر الأحمر.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة القناة الأولى سيناء

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