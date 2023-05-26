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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الجمعة 26 مايو، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحرالأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 33 21

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 26 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

كاترين 31 13

الطور 36 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 23

قنا 41 25

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 27

أبوسمبل 42 25

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

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