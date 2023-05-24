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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها منذ عدة أيام بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

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وتابعت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، انه بالتالي يوجد استمرار لارتفاع درجات الحرارة، ودرجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية وتصل درجات الحرارة لـ42 درجة مئوية على مناطق من جنوب البلاد، وبالتالي نشعر بطقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، ويكون الطقس مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث إنخفاضا بدرجات الحرارة نشعر بها خلال فترات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، ولكن الأجواء تحسنت عن الأيام الماضية، وأصبحت الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء فيما بعض المناطق من السواحل الشمالية من البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

 

حالة الطقس

 

وشرحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدء ساعات الليل سيكون هناك نشاط نسبي للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية، ونشاط الرياح يشعرنا بتلطيف الأجواء والأجواء الربيعية فترات المساء وساعات الليل المتأخرة، واليوم توجد فرص لسقوط الأمطار وهي أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم ببعض المناطق.

وأكدت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على استمرار الأجواء الحارة الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، وهي السمة الأساسية الأيام المقبلة، تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية وتكون الأجواء حارة فترات النهار، معتدلة فترات الليل.

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