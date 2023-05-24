تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وأكدت غانم، أن درجات الحرارة خلال فترة الليل بدأت في التحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث أصبح الطقس أكثر اعتدالًا ولطفًا عن ذي قبل.

درجات الحرارة تتخطى 40 درجة

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ،لافتة إلى أن المناطق الجنوبية للبلاد هي الأكثر تأثرًا بها، حيث تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 42 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار.

وتابعت: أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل أغلب الأنحاء، ما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية، حيث تسود بها أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.

حالة الطقس

سقوط أمطار

ونوهت بأنه متوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

حركة الرياح

ولفتت إلى أن هناك نشاطا في حركة الرياح خلال فترة المساء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية، والذي يساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفة والأجواء الربيعية، متوقعة استمرار هذه الأجواء على مدار هذ الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 33، الصغرى 22.

6 أكتوبر العظمى 32، الصغرى 21.

بنهــــا العظمى 33، الصغرى 21.

دمنهور العظمى 32، الصغرى 21.

وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 22.

كفر الشيخ العظمى 32، الصغرى 22.

المنصورة العظمى 32، الصغرى 21.

الزقازيق العظمى 33، الصغرى 22.

شبين الكوم العظمى 33، الصغرى 22.

طنطا العظمى 32، الصغرى 20.

دمياط العظمى 28، الصغرى 18.

بورسعيد العظمى 28، الصغرى 18.

الإسماعيلية العظمى 34، الصغرى 20.

السويس العظمى 33، الصغرى 21.

العريش العظمى 29، الصغرى 19.

رفح العظمى 29، الصغرى 19.

رأس سدر العظمى 35، الصغرى 22.

نخل العظمى 34، الصغرى 15.

كاترين العظمى 32، الصغرى 12.

الطور العظمى 34، الصغرى 23

طابا العظمى 33، الصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 36، الصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 26، الصغرى 18.

العلمين الجديدة العظمى 25، الصغرى 18.

مطروح العظمى 24، الصغرى 17.

السلوم العظمى 25، الصغرى 16.

سيوة العظمى 30، الصغرى 18.

رأس غارب العظمى 35، الصغرى 23.

الغردقة العظمى 36، الصغرى 23.

سفاجا العظمى 36، الصغرى 22.

مرسى علم العظمى 36، الصغرى 23.

شلاتين العظمى 34، الصغرى 23.

حلايب العظمى 31، الصغرى 24.

أبو رماد العظمى 30، الصغرى 23.

رأس حدربة العظمى 30، الصغرى 23.

الفيوم العظمى 36، الصغرى 22.

بني سويف العظمى 36، الصغرى 22.

المنيا العظمى 37، الصغرى 22.

أسيوط العظمى 37، الصغرى 23.

سوهاج العظمى 38، الصغرى 23.

قنا العظمى 41، الصغرى 24.

الأقصر العظمى 40، الصغرى 24.

أسوان العظمى 42، الصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 40، الصغرى 24.

أبوسمبل العظمى 42، الصغرى 25.