الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع الذي يفوق التوقعات وتسجل درجات الحرارة 42 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 مايو 2023.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقيةـ أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 32 21

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 28 18

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 21

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 35 22

نخل 34 15

كاترين 32 12

الطور 34 23

طابا 33 20

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 17

السلوم 25 16

سيوة 30 18

رأس غارب 35 23

الغردقة 36 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 36 23

شلاتين 34 23

حلايب 31 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 25

الوادي الجديد 40 24

أبوسمبل 42 25