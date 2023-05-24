الطقس اليوم| أمطار متوقعة على مناطق بالصعيد وسيناء والأجواء مائلة للبرودة ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم، اليوم، استقرار درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

يكون الطقس شديد الحرارة على على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد والصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الانحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الارصاد الجوية، متوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، خلال حالة الطقس يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 24 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة