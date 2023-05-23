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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

صورة الاقمار الصناعية للطقس 

تكاثر السحب

أشارت أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة.

ارتفاع درجات الحرارة

ويشهد طقس اليوم بالقاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ارتفاعاً في درجات الحرارة وعلى السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلاً طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وتزف بشرى للمواطنين

ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس

نشاط الرياح

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 34، الصغرى 21.

العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 20.

6 اكتوبر العظمى 33، الصغرى 20.

بنهــــا العظمى 34، الصغرى 21.

دمنهور العظمى 33، الصغرى 20.

وادي النطرون العظمى 34، الصغرى 22.

كفر الشيخ العظمى 33، الصغرى 22.

المنصورة العظمى 33، الصغرى 19.

الزقازيق العظمى 34، الصغرى 21.

شبين الكوم العظمى 34، الصغرى 21.

طنطا العظمى 33، الصغرى 20.

دمياط العظمى 29، الصغرى 19.

بورسعيد العظمى 30، الصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 33، الصغرى 20.

السويس العظمى 32، الصغرى 21.

العريش العظمى 30، الصغرى 18.

رفح العظمى 30، الصغرى 18.

رأس سدر العظمى 34، الصغرى 20.

نخل العظمى 32، الصغرى 13.

كاترين العظمى 30، الصغرى 11.

الطور العظمى 33، الصغرى 22.

طابا العظمى 32، الصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 36، الصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 27، الصغرى 18.

العلمين الجديدة العظمى 26، الصغرى 18.

مطروح العظمى 24، الصغرى 19.

السلوم العظمى 25، الصغرى 18.

سيوة العظمى 30، الصغرى 20.

رأس غارب العظمى 35، الصغرى 23.

الغردقة العظمى 36، الصغرى 23.

سفاجا العظمى 36، الصغرى 22.

مرسى علم العظمى 36، الصغرى 23.

شلاتين العظمى 32، الصغرى 23.

حلايب العظمى 31، الصغرى 24.

أبو رماد العظمى 29، الصغرى 23.

رأس حدربة العظمى 29، الصغرى 23.

الفيوم العظمى 35، الصغرى 22.

بني سويف العظمى 35، الصغرى 22.

المنيا العظمى 36، الصغرى 23.

أسيوط العظمى 36، الصغرى 23.

سوهاج العظمى 38، الصغرى 23.

قنا العظمى 40، الصغرى 24.

الأقصر العظمى 41، الصغرى 23.

أسوان العظمى 42، الصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 39، الصغرى 23.

أبوسمبل العظمى 40، الصغرى 24.

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 مايو

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة تكاثر السحب نشاط الرياح فرص أمطار بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

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