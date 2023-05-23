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توك شو

ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، وعلى مدار الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع القادم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن اليوم متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، متابعة أنه خلال فترة النهار تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، أما خلال فترات الليل فتسود أجواء معتدلة في أغلب أنحاء البلاد، ماعدا بعض المناطق الموجودة في السواحل الشمالية للبلاد ما زالت تشهد أجواء مائلة للبرودة”.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع وجود فرص لسقوط أمطار على بعض الأماكن من شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لافتة إلى أن الأمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا، مؤكدة أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس فترة الظهيرة.

الأرصاد حالة الطقس امطار درجات الحرارة العظمى توك شو صدى البلد

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ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس

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