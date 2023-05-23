طقس شديد الحرارة يصل إلى 42 درجة ..الأرصاد تحذر |فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع سوف ينتهي يوم 20 يونيو، و يبدأ فصل الصيف 21 يونيو ، مضيفة أن الطقس اليوم يشهد إرتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، و ذلك بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

الارصاد:إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل



وأضافت "منار غانم " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 34 درجة مئوية، و المناطق الجنوبية هي الأكثر تأثراً بإرتفاع درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، حيث تصل العظمى على محافظات جنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل ، و في ساعات النهار الباكر.