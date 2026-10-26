سعد سمير يدافع عن وائل جمعة بعد الانتقادات: تاريخه أكبر من إن حد يتكلم عليه بالشكل ده

دافع سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، عن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بسبب ظهوره على خط الملعب وتوجيه اللاعبين خلال المباريات، مؤكدًا أن تاريخه وإمكانياته وخبراته تمنحه الحق في مساندة اللاعبين وفرض النظام داخل الفريق.

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه شاهد بعض الانتقادات الموجهة إلى وائل جمعة بسبب وقوفه على خط الملعب وتوجيه اللاعبين، مشددًا على أن مكانة وائل جمعة وتاريخه الكبير مع الأهلي يجعلان من غير المناسب التشكيك في دوره بهذه الطريقة.

وأضاف: «أنا شايف إن تاريخ الكابتن وائل وإمكانياته وقدراته ونجوميته أكبر من إن حد يتكلم عليه بالشكل ده، ولو وائل جمعة مش هيساند ويوجه اللاعيبة، مين اللي هيتكلم؟».

وتابع: «لو وائل باسمه وتاريخه مش هيفرض النظام ويحفز اللاعيبة ويتكلم مع المدافعين، مين اللي هيعمل كده؟».

وأكد سعد سمير أن وائل جمعة يعرف جيدًا حدود دوره، لكنه يتعامل أحيانًا بحماس كبير نابع من ارتباطه بالنادي الأهلي ورغبته في مساعدة اللاعبين، موضحًا: «وائل جمعة نجم كبير وعارف حدوده كويس، وفي أوقات بيتعامل بقلبه وروحه وحماسه، زي ما كان بيعمل وهو لاعب كبير في الأهلي».

وجاءت تصريحات سعد سمير في أعقاب الجدل حول دور وائل جمعة داخل الجهاز الفني للأهلي، وطريقة تفاعله مع اللاعبين خلال المباريات، في ظل سعي الفريق لاستعادة الاستقرار ومواصلة المنافسة على البطولات.

الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

وعلى صعيد نتائج الفريق، حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1، ويواصل مشواره في البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد حسم التأهل الإفريقي.