عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الفترة المقبلة في ظل العواصف الترابية.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، :"بعض المحافظات شهدت وجود لحركة الرياح مصحوبة بالرمال والأتربة المثيرة قادمة الصحراء الغربية، يوم أمس، ولكن مع الساعات الماضية شهدت محافظات الجمهورية تحسن في الظواهر الجوية.

وتابع: تحسن الحالات الجوية، خلال الأيام المقبلة، وعدم وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت منار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، يعد الربيع من فصول السنة التي تشهد تقلبات في الظواهر الجوية، حيث من المتوقع أن تكون هناك رياح مثارة بالرمال والأتربة، خلال الأسابيع المقبلة، منوهة إلى أن فصل الصيف يبدأ يوم 21 يونيو المقبل.