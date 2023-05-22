42 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

يهتم المواطن المصري، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة في ظل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاعات الحرارة .

ارتفاع الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم أقل في درجة الحرارة من طقس الأمس ، مشيرة إلى أن الأمس كان ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية .

وتابعت " غانم " ، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك استمرار لارتفاع درجة حرارة الطقس على مدار الأسبوع ، ولكن يكون أقل تأثيرا من درجات الحرارة بالأمس ، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بالأمس تتراوح ما بين 32 و 33 درجة مئوية .

وأشارت "غانم " ، إلى أن المناطق الجنوبية ستكون أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ، وتسجل العظمى على المدينتين 42 مئوية ، وتكون الأجواء شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد .

ولفتت " غانم " ، إلى أنه مع تقدم ساعات النهار يقل تأثير الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير ، مع توقعات بسقوط أمطار بمطروح والإسكندرية ، وشمال الصعيد ، ومناطق من سيناء .

وأفادت " غانم " ، أن هناك تلاشي للأتربة والرمال المثارة بالغد ، وحتى نهاية الأسبوع ، ناصحة أصحاب الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات ، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة .

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى وصلت أمس لـ 36 درجة، وأن ذلك بسبب الكتل الهوائية القادمة من الصحراء.

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة اليوم ستكون 32 و 33، وأن العظمى على المحافظات الجنوبية ستصل لـ 42 درجة، وأن الأقصر و الأسوان الأكثر حرارة اليوم.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت إلى أن الصغرى على القاهرة تكون معتدلة، وأن اليوم اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، و سيناء وأن الأمطار ستكون خفيفة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية، وفارق درجات الحرارة بين النهار و المساء.

طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الثلاثة أيام المقبلةـ قائلة:" فترة النهار خلال الثلاثة أيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مضيفة أن هناك رياحا وأتربة، وأن درجة الحرارة مرتفعة عن الـ 30 لـ يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: "هنبدأ نحس بأجواء الصيف تدريجياً"، محذرة أصحاب الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وقالت إننا شهدنا الأمس ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ووصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 36 درجة مئوية فترة النهار وهذا بفعل الكتل الهوائية الصحراوية التي كانت تؤثر علينا بشكل كبير بالأمس، واليوم الكتل الهوائية ستكون أقل حرارة من الأمس ولكن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع ولكن تأثير الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون أقل من الأمس.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تكون بين 32 درجة مئوية و33 درجة مئوية خلال فترات النهار، وبالتالي خلال فترات النهار نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال الصعيد.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على المحافظات الجنوبية في محافظات الأقصر وأسوان تسجل 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهذه المناطق تكون أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وخلال فترات الليل بدأت درجات الحرارة ترتفع عن الأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة تسجل بين 22 درجة مئوية و23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وتكون أجواء فترة الليل معتدلة على أغلب الأنحاء.

وتابعت أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ الأتربة في التلاشي من على أغلب محافظات الجمهورية، وتبدأ الرؤية تتحسن وتصفو الرؤية على أغلب المحافظات ومتوقع أن يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع كله، ولكن يكون أقل من درجات الحرارة التي شعرنا بها بالأمس، ومتوسط درجات الحرارة طوال الأسبوع على القاهرة الكبرى تكون بين الـ32 درجة و33 درجة مئوية.