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تتجاوز الـ40.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين في هذه المناطق| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إننا شهدنا الأمس ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ووصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية فترة النهار وهذا بفعل الكتل الهوائية الصحراوية التي كانت تؤثر علينا بشكل كبير بالأمس، واليوم الكتل الهوائية ستكون أقل حرارة من الأمس ولكن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع ولكن تأثير الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون أقل من الأمس.

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الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية وأمطار ببعض المناطق

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار المحلية.. أبرز أخبار التوك شو

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تكون بين 32 درجة مئوية و33 درجة مئوية خلال فترات النهار، وبالتالي خلال فترات النهار نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال الصعيد.

 

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى على المحافظات الجنوبية في محافظات الأقصر وأسوان تسجل 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهذه المناطق تكون أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وخلال فترات الليل بدأت درجات الحرارة ترتفع عن الأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة تسجل بين 22 درجة مئوية و23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وتكون أجواء فترة الليل معتدلة على أغلب الأنحاء.
 

وتابعت: أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ الأتربة في التلاشي من على أغلب محافظات الجمهورية، وتبدأ الرؤية تتحسن وتصفو الرؤية على أغلب المحافظات ومتوقع أن يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع كله، ولكن يكون أقل من درجات الحرارة التي شعرنا بها بالأمس، ومتوسط درجات الحرارة طوال الأسبوع على القاهرة الكبرى تكون بين الـ32 درجة و33 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرمال والأتربة المثارة لن تتكون غدا وبعد غد وحتى نهاية الأسبوع لن يكون هناك أتربة ورمال مثارة، ولكن الشعور بدرجات الحرارة فترة النهار سيستمر الفترات المقبلة، خصوصا وأن درجات الحرارة ستكون مرتفعة والأجواء ستكون صيفية، ولذلك يجب تجنب التعرض لآشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات محافظات الأقصر المحافظات الجنوبية

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