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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية وأمطار ببعض المناطق

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم يشهد أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة لوجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من سيناء ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أي أنشطة يوميةظ

وأشارت إلي أن نشاط الرياح الذي شهدناه بالأمس وحمل معه أتربة ورمال مثارة استمر حتى الساعات الأولى من الصباح على بعض الأماكن.

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

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الأرصاد: طقس اليوم حار على كافة الأنحاء

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ الأتربة في التلاشي من على أغلب محافظات الجمهورية، وتبدأ الرؤية تتحسن وتصفو الرؤية على أغلب المحافظات ومتوقع أن يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع كله، ولكن يكون أقل من درجات الحرارة التي شعرنا بها بالأمس، ومتوسط درجات الحرارة طوال الأسبوع على القاهرة الكبرى تكون بين الـ32 درجة و33 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرمال والأتربة المثارة لن تتكون غدا وبعد غد وحتى نهاية الأسبوع لن يكون هناك أتربة ورمال مثارة، ولكن الشعور بدرجات الحرارة فترة النهار سيستمر الفترات المقبلة، خصوصا وأن درجات الحرارة ستكون مرتفعة والأجواء ستكون صيفية، ولذلك يجب تجنب التعرض لآشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية منار غانم سيناء الامطار سقوط الأمطار

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