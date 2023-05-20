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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرضت برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن تتوافر فرص سقوط الأمطار المتفرقة على عدد من المناطق على فترات متقطعة.
 

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب انخفاض درجات الحرارة


وأبرز التقرير المفصل ، أن الأرصاد الجوية تشير إلى أنه توقعت خرائط الطقس أن يسود اليوم أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في أخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة ليلا على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

 

نشاط رياح 


وتتبع التقرير ، أنه الأرصاد الجوية تؤكد أنه رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ومن متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة 

 

القاهرة 30 20

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 30 19

دمنهور 29 17

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 28 16

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 30 17

طنطا 28 17

دمياط 26 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 18

العريش 27 16

رفح 26 17

رأس سدر 31 16

نخل 27 12

كاترين 28 10

الطور 32 20

طابا 30 19

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 24 18

العلمين الجديدة 24 18

مطروح 22 18

السلوم 24 16

سيوة 28 19

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 34 22

شلاتين 33 21

حلايب 31 21

أبورماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 18

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 32 17

سوهاج 32 18

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادى الجديد 33 21

أبوسمبل 34 22

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