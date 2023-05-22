حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 مايو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة عن أمس بـ ثلاث درجات، موضحة أن أمس كانت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى :العظمى على القاهرة الكبرى وصلت أمس لـ 36 درجة، وأن ذلك بسبب الكتل الهوائية القادمة من الصحراء.

ستصل لـ 42 درجة

ولفت إلى أن العظمى على القاهرة اليوم ستكون 32 و 33، وأن العظمى على المحافظات الجنوبية ستصل لـ 42 درجة، وأن الأقصر و الأسوان الأكثر حرارة اليوم.

فرص لـ سقوط الأمطار

وأشارت إلى أن الصغرى على القاهرة تكون معتدلة، وأن اليوم اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، و سيناء وأن الأمطار ستكون خفيفة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية، وفارق درجات الحرارة بين النهار و المساء.