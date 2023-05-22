السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس والأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، من هطول أمطار على مرتفعات مكة المكرمة والباحة.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، في تغريدة علي “تويتر”، أن “رادارات الطقس أظهرت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والطائف”.

وأوضح أن “منطقة الباحة شهدت أيضًا هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد، من هطول أمطار على مناطق: “نجران والشرقية، والقصيم” حتى المساء.

وأمس، أصدر أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعوية، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، توجيهات بشأن حالة الطقس والأمطار الغزيرة على منطقة الباحة وعدد من محافظاتها.

وأكد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول.

ووجه جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسية بالمنطقة، وكذلك الطرق، للتأكد من سلامتها أمام السيارات.

كما أكد أمير منطقة الباحة، علي استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.

ودعا المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى الحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم.