عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس والأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة

السعودية
السعودية

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، من هطول أمطار على مرتفعات مكة المكرمة والباحة.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، في تغريدة علي “تويتر”، أن “رادارات الطقس أظهرت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والطائف”.

وأوضح أن “منطقة الباحة شهدت أيضًا هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، ومن المتوقع  استمرارها خلال الساعات المقبلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد، من هطول أمطار على مناطق: “نجران والشرقية، والقصيم” حتى المساء. 

وأمس، أصدر أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعوية، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، توجيهات بشأن حالة الطقس والأمطار الغزيرة على منطقة الباحة وعدد من محافظاتها.

السعودية تستعد لموسم الحج 2023 .. تفاصيل

سفير السعودية بالقاهرة يستقبل نظيرته البحرينية ويرحب بها ضمن الأسرة الدبلوماسية بمصر

وأكد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول.

ووجه جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسية بالمنطقة، وكذلك الطرق، للتأكد من سلامتها أمام السيارات.

كما أكد أمير منطقة الباحة، علي استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.

ودعا المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى الحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم.

مكة المكرمة الباحة المركز السعودي السعودية السيول المملكة المملكة العربية السعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

سيناريو ستالينجراد.. الكشف عن نقطة تحول بحرب أوكرانيا بعد قرار زيلينسكي الكارثي

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.. خطر مناخي يهدد 2 مليار شخص

بسبب قرار واحد.. الكشف عن عجز وفشل الغرب أمام روسيا

إعلان حرب.. مفاجأة مدوية بشأن الجهة المتورطة في تفجير نورد ستريم

بعد مزحة بوتين.. رئيس الشيشان يكشف سبب إطلاقه لحيته ويتوعد "عبدة الشيطان"

مفاجأة.. رئيس البرازيل رفض استقبال زيلينسكي في أحد اجتماعات مجموعة السبع

5 ملايين دولار دعما لجهود الأمم المتحدة بمصر لمساعدة الفارين من السودان

ترشيحاتنا

ماذا يعني تعهد فاجنر بنقل تبعية باخموت إلى الجيش الروسي أول يونيو

رسالة لهؤلاء ..أول رد من محمد رمضان علي صورة الدولارات

بالأسماء.. تفاصيل إحالة قيادات الجماعة الإرهابية للمفتي في أحداث المنصة

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة.. وتحذيرات من تدهور الاقتصاد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ