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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. توجيه عاجل من أمير الباحة بسبب الطقس والأمطار الغزيرة

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعوية، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، توجيهات بشأن حالة الطقس والأمطار الغزيرة على منطقة الباحة وعدد من محافظاتها.

وأكد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول.

ووجه جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسية بالمنطقة، وكذلك الطرق، للتأكد من سلامتها أمام السيارات.

كما أكد أمير منطقة الباحة، علي استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.

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ودعا المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى الحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم  بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويحدث ذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة بها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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