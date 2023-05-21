السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس في هذه المناطق

قال المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، إن النظام الآلي للإنذار رفع درجة الإنذار بعدد من محافظات منطقة عسير، تحذيرا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وحذر المركز السعودي للأرصاد، من أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تتضمن حدوث نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل رفع درجة الإنذار بعسير، محافظات: “أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب”.

وأوضح المركز السعودي للأرصاد، أن الإنذار سينتهي في الـ11 من مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع مدارس الفترة المسائية والتعليم المستمر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة مدرستي".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويحدث ذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة بها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.