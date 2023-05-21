عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس في هذه المناطق

السعودية
السعودية

قال المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، إن النظام الآلي للإنذار رفع درجة الإنذار بعدد من محافظات منطقة عسير، تحذيرا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وحذر المركز السعودي للأرصاد، من أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تتضمن حدوث نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

السعودية تدين اقتحام مسئول إسرائيلي باحات المسجد الأقصى

أخيرا تضميد لجراح الأبدان والنفوس بالسودان| السعودية تتدخل لتطبيق هدنة عاجلة.. وأمريكا تضع مراقبين

ويشمل رفع درجة الإنذار بعسير، محافظات: “أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب”.

وأوضح المركز السعودي للأرصاد، أن الإنذار سينتهي في الـ11 من مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع مدارس الفترة المسائية والتعليم المستمر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع. 

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة مدرستي". 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم  بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويحدث ذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة بها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

المركز السعودي للأرصاد عسير امطار غزيرة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

مطالب بعزله.. تصريحات بايدن عن أوكرانيا تثير غضب الأمريكيين

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

الإمارات.. زيارة هامة لرئيس مجلس الوطني الاتحادي إلى روسيا | تفاصيل

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون بأمريكا

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ